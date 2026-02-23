Analisi Tecnica: indice DAX del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
Apprezzabile rialzo per il principale indice di Francoforte, in guadagno dello 0,87% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo del DAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25.425,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 24.948,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25.902,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)