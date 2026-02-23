Milano 9:43
46.601 +0,28%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:43
10.660 -0,25%
25.112 -0,59%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Frazionale ribasso per l'indice nipponico, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,39%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57.161,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56.593,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56.361,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
