Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio
Frazionale ribasso per l'indice nipponico, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,39%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 57.161,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 56.593,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 56.361,9.
