Milano
17:35
46.803
-0,04%
Nasdaq
18:32
25.288
+0,08%
Dow Jones
18:33
50.381
+0,49%
Londra
17:35
10.354
-0,31%
Francoforte
17:35
24.988
-0,11%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 18.49
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,06%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,06%)
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.327,88 punti
In breve
,
Finanza
10 febbraio 2026 - 17.43
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un +0,06% e archivia gli scambi a 8.327,88 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Parigi
(157)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,20%
