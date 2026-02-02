Milano 13:49
45.883 +0,78%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:49
10.288 +0,63%
Francoforte 13:49
24.747 +0,85%

Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,51%)

Il CAC40 scambia in avvio a 8.084,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,51%)
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,51%, dopo aver aperto a 8.084,91 punti.
Condividi
```