Milano 16-feb
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 16-feb
10.474 +0,26%
Francoforte 16-feb
24.801 -0,46%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,06%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.316,5 punti

Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,06%, archiviando la seduta a 8.316,5 punti.
