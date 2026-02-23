Francoforte: positiva la giornata per Aurubis

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore tedesco di rame
, che lievita del 2,36%.
Lo scenario su base settimanale di Aurubis
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo della big europea del rame
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 174,4 Euro e primo supporto individuato a 172. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 176,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)