Francoforte: andamento rialzista per Aurubis

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore tedesco di rame
, che lievita del 2,01%.
Il confronto del titolo con il MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aurubis
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big europea del rame
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 173,6 Euro. Primo supporto visto a 171,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 170,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)