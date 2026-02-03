Francoforte: positiva la giornata per Aurubis

(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di rame
, con un rialzo dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aurubis
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di breve periodo della big europea del rame
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 166 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 164,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 167,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)