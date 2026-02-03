Francoforte: positiva la giornata per Aurubis

produttore tedesco di rame

Germany MDAX

Aurubis

big europea del rame

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,85%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 166 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 164,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 167,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)