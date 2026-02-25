Milano 9:55
47.064 +0,88%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:55
10.766 +0,80%
25.037 +0,20%

Madrid: andamento sostenuto per Endesa

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per la società energetica spagnola, in guadagno del 2,16% sui valori precedenti.
