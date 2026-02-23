Madrid: si concentrano le vendite su Indra

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con un ribasso del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 53,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 52,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 55,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)