Milano 16:37
46.878 +0,87%
Nasdaq 16:37
24.809 -0,81%
Dow Jones 16:37
48.978 -1,31%
Londra 16:37
10.690 +0,03%
Francoforte 16:37
25.056 -0,81%

Madrid: andamento negativo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Indra
Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 2,27%.
Condividi
```