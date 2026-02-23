Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Kroger

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di prodotti alimentari, che lievita del 2,70%.

La tendenza ad una settimana di Kroger è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Kroger. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 68,89 USD, con il supporto più immediato individuato in area 66,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 65,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
