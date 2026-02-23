New York: positiva la giornata per Kroger

(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di prodotti alimentari
, che lievita del 2,70%.
La tendenza ad una settimana di Kroger
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Kroger
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 68,89 USD, con il supporto più immediato individuato in area 66,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 65,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)