Nvidia, titolo in cauto rialzo ma analisti ottimisti in vista della trimestrale di metà settimana

(Teleborsa) - Investitori riflessivi sul titolo Nvidia
, che scambia in frazionale rialzo, in attesa dei conti del quarto trimestre 2025
che verranno pubblicati mercoledì 25 febbraio
.
Il colosso tech con sede Santa Clara dovrebbe registrare un altro trimestre di crescita sostenuta
e fornire previsioni ottimistiche
.
Gli analisti
sembrano condividere questo ottimismo, indicando una domanda in rafforzamento per le infrastrutture AI, spedizioni in aumento di chip di nuova generazione e un momentum continuo nella spesa per i data center.Stifel
ha osservato in una nota che l’azienda sta ancora navigando "una storia di accelerazione della domanda
ben compresa rispetto alle preoccupazioni a lungo termine sulla sostenibilità della spesa per le infrastrutture AI."
Dal canto suo KeyBanc
prevede ricavi
del quarto trimestre di 69 miliardi di dollari e una guidance
per il primo trimestre tra 74 e 75 miliardi, grazie ai venti favorevoli derivanti dall’accelerazione delle spedizioni
di Blackwell B300/GB300, che hanno prezzi di vendita medi più elevati. Inoltre il broker stima che le spedizioni di H200 destinate alla Cina
aggiungeranno da 3 a 3,5 miliardi di dollari nel trimestre e altri 2-3 miliardi di dollari nel trimestre di aprile. KeyBanc si aspetta inoltre che i ricavi dei data center
aumentino del 24% sequenzialmente e che i ricavi del computing
crescano del 27%, sebbene abbia avvertito che le carenze di memoria GDDR potrebbero pesare sul gaming
.
Ancora, Cantor Fitzgerald
ha confermato
un rating Overweight e il TP di 400 dollari. La società prevede che l’utile per azione per gli anni fiscali 2026 e 2027 potrebbe raggiungere 9,00 e 12,00 dollari o più, rispetto alle stime di consenso attuali di 7,75 e 9,53 dollari. La domanda di capacità di calcolo rimane forte con vincoli di offerta
che persistono su tutte le linee di prodotto, incluso il prodotto A100 di sei anni fa che è esaurito con prezzi in aumento. La società ha osservato che le preoccupazioni
degli investitori includono timori di un picco delle spese
in conto capitale degli hyperscaler nell’anno fiscale 2026, la crescente concorrenza delle TPU di Google e preoccupazioni riguardo al finanziamento circolare e alla spesa in conto capitale insostenibile.
Inoltre, Morgan Stanley
ha confermato un rating Overweight con un prezzo obiettivo di 250 dollari, citando una forte fiducia nelle prospettive dell’intero anno di Nvidia.
Infine, Aletheia Capital
ha alzato il rating a Buy da Hold, anticipando la normalizzazione delle preoccupazioni sulle scorte e miglioramenti nelle spedizioni di rack entro l’anno fiscale 2026.