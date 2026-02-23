Nvidia, titolo in cauto rialzo ma analisti ottimisti in vista della trimestrale di metà settimana

Nvidia

(Teleborsa) - Investitori riflessivi sul titolo, che scambia in frazionale rialzo, in attesa dei conti delche verranno pubblicatiIl colosso tech con sede Santa Clara dovrebbe registrare un altro trimestre die fornireGlisembrano condividere questo ottimismo, indicando una domanda in rafforzamento per le infrastrutture AI, spedizioni in aumento di chip di nuova generazione e un momentum continuo nella spesa per i data center.ha osservato in una nota che l’azienda sta ancora navigando "una storia diben compresa rispetto alle preoccupazioni a lungo termine sulla sostenibilità della spesa per le infrastrutture AI."Dal canto suoprevededel quarto trimestre di 69 miliardi di dollari e unaper il primo trimestre tra 74 e 75 miliardi, grazie ai venti favorevoli derivanti dall’accelerazione delledi Blackwell B300/GB300, che hanno prezzi di vendita medi più elevati. Inoltre il broker stima che le spedizioni di H200 destinate allaaggiungeranno da 3 a 3,5 miliardi di dollari nel trimestre e altri 2-3 miliardi di dollari nel trimestre di aprile. KeyBanc si aspetta inoltre che i ricavi deiaumentino del 24% sequenzialmente e che i ricavi delcrescano del 27%, sebbene abbia avvertito che le carenze di memoria GDDR potrebbero pesare sulAncora,haun rating Overweight e il TP di 400 dollari. La società prevede che l’utile per azione per gli anni fiscali 2026 e 2027 potrebbe raggiungere 9,00 e 12,00 dollari o più, rispetto alle stime di consenso attuali di 7,75 e 9,53 dollari. La domanda di capacità di calcolo rimane forte conche persistono su tutte le linee di prodotto, incluso il prodotto A100 di sei anni fa che è esaurito con prezzi in aumento. La società ha osservato che ledegli investitori includono timori di unin conto capitale degli hyperscaler nell’anno fiscale 2026, la crescente concorrenza delle TPU di Google e preoccupazioni riguardo al finanziamento circolare e alla spesa in conto capitale insostenibile.Inoltre,ha confermato un rating Overweight con un prezzo obiettivo di 250 dollari, citando una forte fiducia nelle prospettive dell’intero anno di Nvidia.Infine,ha alzato il rating a Buy da Hold, anticipando la normalizzazione delle preoccupazioni sulle scorte e miglioramenti nelle spedizioni di rack entro l’anno fiscale 2026.