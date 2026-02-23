OPAS Banca Sistema, Fondazione CR Cuneo aderisce all'offerta di CF+

(Teleborsa) - La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
ha deciso di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio
(OPAS) lanciata da CF+
su Banca Sistema
, conferendo la propria quota del 5%. A convincere l'ente piemontese è stato il rilancio annunciato il 19 febbraio dall’istituto controllato dal fondo Elliott, che ha elevato il prezzo a 1,89 euro per azione
, con un premio del 14,4%.
Il nuovo corrispettivo è composto da una parte in contanti
(1,432 euro) e una parte in azioni di Kruso Kapital
. Con questa adesione, che si somma al 24% già conferito dal CEO Gianluca Garbi
e ad altre quote, CF+ ha superato la soglia del 30%. Tuttavia, l'offerente resta ancora distante dal 66% necessario per assicurarsi il controllo dell'assemblea straordinaria e procedere alla fusione inversa tra le due realtà.
L’attenzione si sposta ora sulle Fondazioni Sicilia
e CR Alessandria
, titolari del 7,4% ciascuna, e sugli investitori istituzionali come il fondo Trium Capital
(5%). Il termine per aderire all’offerta, che valorizza Banca Sistema circa 152 milioni di euro, è fissato per venerdì 27 febbraio.