OPAS Banca Sistema, Fondazione CR Cuneo aderisce all'offerta di CF+

(Teleborsa) - Laha deciso di aderire all'(OPAS) lanciata dasu, conferendo la propria quota del 5%. A convincere l'ente piemontese è stato il rilancio annunciato il 19 febbraio dall’istituto controllato dal fondo Elliott, che ha elevato il prezzo a, con un premio del 14,4%.Il nuovo corrispettivo è composto da una(1,432 euro) e una parte in azioni di. Con questa adesione, che si somma al 24% già conferito dal CEOe ad altre quote, CF+ ha superato la soglia del 30%. Tuttavia, l'offerente resta ancora distante dal 66% necessario per assicurarsi il controllo dell'assemblea straordinaria e procedere alla fusione inversa tra le due realtà.L’attenzione si sposta ora sulle, titolari del 7,4% ciascuna, e sugli investitori istituzionali come il fondo(5%). Il termine per aderire all’offerta, che valorizza Banca Sistema circa 152 milioni di euro, è fissato per venerdì 27 febbraio.