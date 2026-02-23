Milano 16:40
46.842 +0,79%
Nasdaq 16:40
24.790 -0,89%
Dow Jones 16:40
48.977 -1,31%
Londra 16:40
10.687 +0,01%
Francoforte 16:40
25.044 -0,86%

Parigi: andamento negativo per Danone

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Danone
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di alimenti e bevande, in flessione del 2,28% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Danone è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 73,24 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 71,24. L'equilibrata forza rialzista di Danone è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 75,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```