Parigi: andamento negativo per Danone

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di alimenti e bevande
, in flessione del 2,28% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Danone
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 73,24 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 71,24. L'equilibrata forza rialzista di Danone
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 75,24.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)