Parigi: andamento rialzista per Danone

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,16%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 66,8 Euro con prima area di resistenza vista a 67,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 66,34.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)