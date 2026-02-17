Milano 11:06
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:06
10.519 +0,44%
Francoforte 11:06
24.861 +0,24%

Parigi: andamento negativo per Schneider Electric

Composto ribasso per il gruppo industriale francese, in flessione del 3,54% sui valori precedenti.
