Analisi Tecnica: indice DAX del 23/02/2026

Chiusura in rosso per il principale indice di Francoforte, che termina la seduta segnando un calo dell'1,06%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 25.182,8. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 24.896,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 24.801,1.
