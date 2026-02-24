Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.910,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.792,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14.028,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)