Milano 10:59
46.570 -0,28%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 10:59
10.667 -0,17%
Francoforte 10:59
24.958 -0,14%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13.910,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 13.792,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14.028,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
