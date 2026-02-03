BCE, a fine 2025 c'è stato un "inaspettato" inasprimento del credito alle imprese

(Teleborsa) - Lehanno segnalato un(linee guida interne delle banche o criteri di approvazione dei prestiti) pernel quarto trimestre del 2025. Lo rileva la Banca centrale europea (BCE) nel bank lending survey (BLS) per il mese di gennaio 2026.Le banche hanno segnalato un lieve allentamento netto dei criteri di concessione del credito per i prestiti alle famiglie per l', mentre i criteri di concessione del credito per ile altri prestiti alle famiglie si sono ulteriormente inaspriti.Per le imprese, l'inasprimento netto nel quarto trimestre ha fatto seguito a un inasprimento netto più contenuto dei criteri di concessione del credito nel terzo trimestre, superando le aspettative segnalate dalle banche nella precedente indagine. "Le preoccupazioni sulle prospettive per le imprese e l'economia in generale, nonché la minore tolleranza al rischio delle banche, hanno contribuito all'inasprimento dei criteri di concessione del credito", si legge nell'analisi della BCE. Le banche hanno segnalato un, e un ulteriore inasprimento netto dei criteri di concessione del credito per il credito al consumo, superiore alle aspettative segnalate nel trimestre precedente.Per i mutui immobiliari, la concorrenza ha avuto un impatto di allentamento sugli standard di credito, mentre la percezione del rischio ha avuto un impatto di inasprimento. La minore tolleranza al rischio delle banche e la maggiore percezione del rischio sono state le principali determinanti dell'inasprimento per il credito al consumo. Per il, le banche, un leggero inasprimento per i mutui immobiliari e un inasprimento più marcato per il credito al consumo.Le banche hanno registrato unper le imprese e il credito al consumo, mentre la quota è rimasta invariata, in termini netti, per i mutui immobiliari. L'aumento netto della quota è stato superiore rispetto al trimestre precedente per le imprese, ma inferiore per le famiglie.Nel quarto trimestre del 2025, le banche hanno registrato un. Questo ha fatto seguito a un analogo aumento netto della domanda di prestiti nel trimestre precedente e ha superato le aspettative segnalate dalle banche in quel trimestre. La domanda di prestiti delle imprese è stata trainata principalmente da un aumento della domanda di scorte, capitale circolante e altre esigenze di finanziamento, mentre gli. La domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni ha continuato ad aumentare in termini netti, seppur in modo più moderato, sostanzialmente in linea con le aspettative delle banche nel trimestre precedente. Il miglioramento delle prospettive del mercato immobiliare è stato il principale motore dell'aumento della domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni, mentre la fiducia dei consumatori ha contribuito negativamente. La domanda di credito al consumo e di altri prestiti alle famiglie è leggermente diminuita, dopo una domanda sostanzialmente invariata nel terzo trimestre e risultando leggermente inferiore a quanto previsto dalle banche nel trimestre precedente. La minore fiducia dei consumatori ha trascinato al ribasso la domanda di credito al consumo, nonostante il continuo contributo positivo del livello dei tassi di interesse. Nel primo trimestre del 2026, le banche prevedono un aumento netto della domanda di prestiti da parte di imprese e famiglie.