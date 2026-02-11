Produzione frena a dicembre ma conferma aumento del 3,2% su anno

(Teleborsa) -ha registrato una frenata, ma la variaizone su trimestre e su anno si confermano positive, se aggiustate per gli effetti del calendario. E' quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat, secondo cui l’indice destagionalizzato della produzione industriale èrispetto a novembre.Il calo mensile sconta le variazioni negative dei beni intermedi (-0,4%) e di consumo (-0,9%), mentre si registrano aumenti nei comparti dell’energia (+1,2%) e dei beni strumentali (+0,5%).Nella media del, la produzione èrispetto ai tre mesi precedenti. Su base annua, laal netto degli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, come a dicembre 2024).I settori di attività economica che registrano itendenziali sono la produzione didi base e preparati farmaceutici (+23,8%), le altre(+9,3%) e lae fabbricazione di prodotti in metallo (+7,4%). Le flessioni più ampie si rilevano nella fabbricazione di prodotti chimici (-3,6%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-3,4%) e nell’industria del legno, della carta e stampa (-2,9%)., al netto degli effetti di calendario,commenta l'Unione Nazionale Consumatori, spiegando "anche se l'annata 2025, con un calo medio della produzione dello 0,2%, non sembra apparentemente una disfatta, il problema è che si aggiunge ai crolli precedenti: -4% nel 2024 e -2% nel 2023". ". Un tunnel in cui le imprese sono entrate nel 2023 e dal quale non riescono a uscire" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'UNC, sottolineando che si tratta di "un, essendo ridotti all'osso".on i numeri di dicembre si chiude un anno negativo per l’industria italiana, consolidando il trend al ribasso che prosegue oramai da tre anni. Lo afferma il Codacons, commentando i dati dell’Istat."Per il terzo anno consecutivo l’indice della produzione industriale registra una diminuzione, a", afferma il Codacons. "Un trend quello dell’industria - aggiunge - che riflette inel corso del 2025 e la crisi dei consumi che si registra nel nostro Paese, e cheper invertire il trend e sostenere l’economia italiana, partendo proprio da potere d’acquisto e consumi dei cittadini".