Cresce l’avocado in Europa: Germania, Italia e Polonia guidano la crescita dei consumi
(Teleborsa) - I volumi di avocado in Europa registrano un incremento medio del 16% nel 2025, con la Germania al vertice (+32%) e l’Italia subito dopo (+26%). Lo evidenzia la Organizzazione Mondiale dell’Avocado (WAO) in occasione del suo decimo anniversario, celebrato durante la Fruit Logistica a Berlino, dove professionisti del settore globale si sono incontrati per discutere tendenze e dati di mercato.

Secondo la ricerca presentata dal CIRAD, il consumo medio pro capite di avocado nell’UE27+ ha raggiunto 1,8 kg nel 2025, segnando il più forte aumento annuo dell’ultimo decennio e confermando una crescita costante negli ultimi dieci anni. L’espansione è guidata da una maggiore frequenza di acquisto, dall’ingresso di nuovi consumatori e dall’integrazione crescente del frutto nelle abitudini quotidiane delle famiglie. Durante l’estate 2025, 6,2 milioni di europei in più hanno acquistato avocado, evidenziando il successo della categoria nel conquistare nuovi consumatori.

A livello nazionale, la Germania emerge come il mercato in più rapida crescita: pur con un’espansione del 32% dei volumi, solo il 44% delle famiglie tedesche acquista avocado, segnalando ampio potenziale per ulteriori aumenti. L’Italia segue con un aumento del 26%, sostenuto dall’ingresso di nuovi acquirenti, mentre la Polonia si posiziona al terzo posto con un +27%, con il 50% delle famiglie già consumatrici.

Altri mercati emergenti mostrano dinamiche diverse: i Paesi Bassi registrano una penetrazione del 46% e una quota di valore del 6,4%, inferiore alla media europea del 16%, con margini di crescita significativi; la Romania cresce del 13% con una copertura familiare del 47%; il Regno Unito continua ad attrarre nuovi consumatori nonostante un mercato già consolidato; il Portogallo rimane ancora piccolo (32% di famiglie acquirenti) e registra un leggero calo dell’1%.

Mercati più maturi come la Francia e la Spagna continuano a crescere grazie all’acquisto più frequente degli acquirenti abituali. In Italia, i prezzi al dettaglio sono aumentati del 12% annuo, con un volume in crescita del 28%, confermando la solidità della domanda.

L’analisi complessiva evidenzia come Germania, Italia ed Europa orientale siano i principali motori della crescita europea, estendendo la categoria oltre i consumatori tradizionali e consolidando l’avocado come prodotto sempre più integrato nelle abitudini alimentari dei cittadini europei.
