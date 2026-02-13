Cresce l’avocado in Europa: Germania, Italia e Polonia guidano la crescita dei consumi

(Teleborsa) - I, con la Germania al vertice (+32%) e l’Italia subito dopo (+26%). Lo evidenzia lain occasione del suo decimo anniversario, celebrato durante ladove professionisti del settore globale si sono incontrati per discutere tendenze e dati di mercato.Secondo la ricerca presentata dalil, segnando il più forte aumento annuo dell’ultimo decennio e confermando una crescita costante negli ultimi dieci anni. L’espansione è guidata da una maggiore frequenza di acquisto, dall’ingresso di nuovi consumatori e dall’integrazione crescente del frutto nelle abitudini quotidiane delle famiglie. Duranteevidenziando il successo della categoria nel conquistare nuovi consumatori.A livello nazionale,: pur con un’espansione del 32% dei volumi, solo il 44% delle famiglie tedesche acquista avocado, segnalando ampio potenziale per ulteriori aumenti. L’Italia segue con un aumento del 26%, sostenuto dall’ingresso di nuovi acquirenti, mentre la Polonia si posiziona al terzo posto con un +27%, con il 50% delle famiglie già consumatrici.Altri mercati emergenti mostrano dinamiche diverse: i; la Romania cresce del 13% con una copertura familiare del 47%; il Regno Unito continua ad attrarre nuovi consumatori nonostante un mercato già consolidato; il Portogallo rimane ancora piccolo (32% di famiglie acquirenti) e registra un leggero calo dell’1%.Mercati più maturiIn Italia, i prezzi al dettaglio sono aumentati del 12% annuo, con un volume in crescita del 28%, confermando la solidità della domanda.L’analisi complessiva evidenzia comeestendendo la categoria oltre i consumatori tradizionali e consolidando l’avocado come prodotto sempre più integrato nelle abitudini alimentari dei cittadini europei.