Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron

(Teleborsa) - Avanza Aixtron
, che guadagna bene, con una variazione del 2,74%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aixtron
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Aixtron
rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 23,79 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 23,28. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 22,98.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)