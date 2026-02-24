Madrid: giornata depressa per Banco de Sabadel

banca spagnola

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,33%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,31 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,24. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)