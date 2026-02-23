Madrid: risultato positivo per Banco de Sabadel

banca spagnola

istituto di credito spagnolo

Ibex 35

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,378 Euro. Rischio di discesa fino a 3,322 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,434.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)