Milano 10:11
45.602 -0,48%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:11
10.285 -0,23%
Francoforte 10:11
24.510 +0,08%

Madrid: i venditori si accaniscono su Banco de Sabadel

Migliori e peggiori
Madrid: i venditori si accaniscono su Banco de Sabadel
(Teleborsa) - A picco la banca spagnola, che presenta un pessimo -4,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'istituto di credito spagnolo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Banco de Sabadel si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,058 Euro. Prima resistenza a 3,178. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,995.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```