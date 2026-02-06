Madrid: i venditori si accaniscono su Banco de Sabadel

(Teleborsa) - A picco la banca spagnola
, che presenta un pessimo -4,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'istituto di credito spagnolo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Banco de Sabadel
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,058 Euro. Prima resistenza a 3,178. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,995.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)