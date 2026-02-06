Madrid: i venditori si accaniscono su Banco de Sabadel

banca spagnola

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -4,41%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,058 Euro. Prima resistenza a 3,178. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,995.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)