Milano 13:21
45.518 +0,98%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 13:21
10.225 +0,52%
Francoforte 13:21
24.541 +0,95%

Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.

Il trend dell'istituto di credito spagnolo mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Banco de Sabadel evidenzia un declino dei corsi verso area 3,214 Euro con prima area di resistenza vista a 3,281. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,171.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
