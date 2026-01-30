Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel

banca spagnola

istituto di credito spagnolo

Ibex 35

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.Il trend dell'mostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 3,214 Euro con prima area di resistenza vista a 3,281. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,171.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)