Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel

banca spagnola

istituto di credito spagnolo

Ibex 35

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 3,60%.L'andamento dell'nella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 3,15 Euro. Prima resistenza a 3,263. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 3,079.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)