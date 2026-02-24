New York: Verisk Analytics sale verso 193,8 USD

società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,87%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 184,4 Dollari USA. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 193,8. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 178,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)