New York: Verisk Analytics sale verso 193,8 USD

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,87%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Verisk Analytics
rispetto all'indice di riferimento.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 184,4 Dollari USA. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 193,8. L'indebolimento di Verisk Analytics
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 178,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)