Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 22:00
24.977 +1,09%
Dow Jones 22:02
49.175 +0,76%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: Verisk Analytics sale verso 193,8 USD

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Verisk Analytics rispetto all'indice di riferimento.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 184,4 Dollari USA. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 193,8. L'indebolimento di Verisk Analytics è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 178,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
