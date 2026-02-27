Milano 17:40
New York: scambi al rialzo per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,23%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Verisk Analytics mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,75%, rispetto a +0,26% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'esame di breve periodo di Verisk Analytics classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 212,2 USD e primo supporto individuato a 203,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 221,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
