New York: scambi al rialzo per Verisk Analytics

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Verisk Analytics
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,75%, rispetto a +0,26% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di Verisk Analytics
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 212,2 USD e primo supporto individuato a 203,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 221,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)