New York: violenta contrazione per Molina Healthcare

(Teleborsa) - Pressione sulla società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,56%.
L'andamento di Molina Healthcare
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Molina Healthcare
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 121 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 133,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 116,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)