Milano 14:15
46.537 -0,35%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:15
10.681 -0,03%
Francoforte 14:15
24.959 -0,13%

Piazza Affari: giornata depressa per Banco BPM

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Banco BPM
(Teleborsa) - Ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che presenta una flessione del 2,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Banco BPM mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,1%, rispetto a +2,4% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, Banco BPM è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,65. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,14.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```