Piazza Affari: giornata depressa per Banco BPM

(Teleborsa) - Ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che presenta una flessione del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Banco BPM
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,1%, rispetto a +2,4% del principale indice della Borsa di Milano
).
Tecnicamente, Banco BPM
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 12,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,65. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)