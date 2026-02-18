Piazza Affari: balza in avanti Banco BPM

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Banco BPM
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Banco BPM
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12,06 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,36. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)