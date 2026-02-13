Milano 12:35
45.446 -1,68%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:35
10.399 -0,04%
Francoforte 12:35
24.806 -0,19%

Piazza Affari: in calo Banco BPM

Piazza Affari: in calo Banco BPM
(Teleborsa) - Pressione sulla banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che tratta con una perdita del 2,60%.

La tendenza ad una settimana di Banco BPM è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banco BPM, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 11,85 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 12,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 11,73.

