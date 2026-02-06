Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,28%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12,86 Euro. Primo supporto a 12,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,33.