Milano 10:15
45.651 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:15
10.291 -0,18%
Francoforte 10:15
24.519 +0,11%

Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che mostra un decremento del 2,28%.

Il movimento di Banco BPM, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banco BPM. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco BPM evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12,86 Euro. Primo supporto a 12,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```