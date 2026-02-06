Piazza Affari: performance negativa per Banco BPM

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che mostra un decremento del 2,28%.
Il movimento di Banco BPM
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banco BPM
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Banco BPM
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 12,86 Euro. Primo supporto a 12,48. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 12,33.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)