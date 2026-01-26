Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:41
25.772 +0,65%
Dow Jones 17:41
49.246 +0,30%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banco BPM

Migliori e peggiori, In breve
Punta con decisione al rialzo la performance della banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, con una variazione percentuale del 2,50%.
