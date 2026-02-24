Milano 11:09
Piazza Affari: in calo BFF Bank

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra un decremento del 3,42%.

Lo scenario su base settimanale di BFF Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di medio periodo di BFF Bank ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,655 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,815, mentre il primo supporto è stimato a 3,495.

