Piazza Affari: in calo BFF Bank

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che mostra un decremento del 3,42%.
Lo scenario su base settimanale di BFF Bank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di medio periodo di BFF Bank
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,655 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,815, mentre il primo supporto è stimato a 3,495.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)