Piazza Affari: movimento negativo per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di credito lombardo
, che tratta con una perdita del 2,38%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve di Popolare di Sondrio
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,31. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)