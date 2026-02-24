Milano 11:09
46.573 -0,27%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:09
10.667 -0,16%
Francoforte 11:09
24.950 -0,17%

Piazza Affari: movimento negativo per Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di credito lombardo, che tratta con una perdita del 2,38%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


La tendenza di breve di Popolare di Sondrio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 17,65 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,31. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 17,99.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
