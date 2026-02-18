Milano 15:22
Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di credito lombardo, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Popolare di Sondrio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,02 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,44. Il peggioramento di Banca Popolare di Sondrio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
