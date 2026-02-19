Banco Desio, nel 2025 è boom del servizio di Anticipo Transato POS Digitale

(Teleborsa) - Il servizio di Anticipo Transato POS Digitale
(“ATP Digitale”), soluzione di credito per clienti che incassano tramite POS, lanciato nel 2024 sul mercato italiano in partnership con la fintech milanese Cashberry
, sta facendo registrare una decisa crescita, con volumi più che raddoppiati nel secondo semestre
dell’anno rispetto al primo. Lo ha fatto sapere Banco di Desio e della Brianza
che conferma così il proprio ruolo di partner strategico per le piccole e medie imprese italiane.
Il servizio, pensato per offrire liquidità immediata agli esercenti basandosi sulla previsione dei flussi di incassi elettronici futuri
, sta riscuotendo un successo oltre le aspettative
e si sta affermando come uno degli strumenti finanziari più dinamici nel panorama dell'offerta bancaria italiana. Nel 2025 sono cresciute infatti del 220% le aziende
che hanno scelto di utilizzare l’ATP digitale come strumento di finanziamento.
L'incremento dei volumi transati e l'accelerazione delle erogazioni sono il risultato di una strategia focalizzata sulla semplificazione dell’esperienza cliente e sulla velocità di risposta. Dal punto di vista delle erogazioni, l’innovativo modello di pre-valutazione
, supportato dagli algoritmi di machine learning, ha garantito delibera positiva per il 94% delle richieste
inoltrate dai clienti, con tempi di risposta estremamente ridotti.