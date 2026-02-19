Milano 11:46
45.790 -1,23%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:46
10.610 -0,71%
Francoforte 11:46
25.061 -0,86%

Banco Desio, nel 2025 è boom del servizio di Anticipo Transato POS Digitale

Finanza
(Teleborsa) - Il servizio di Anticipo Transato POS Digitale (“ATP Digitale”), soluzione di credito per clienti che incassano tramite POS, lanciato nel 2024 sul mercato italiano in partnership con la fintech milanese Cashberry, sta facendo registrare una decisa crescita, con volumi più che raddoppiati nel secondo semestre dell’anno rispetto al primo. Lo ha fatto sapere Banco di Desio e della Brianza che conferma così il proprio ruolo di partner strategico per le piccole e medie imprese italiane.

Il servizio, pensato per offrire liquidità immediata agli esercenti basandosi sulla previsione dei flussi di incassi elettronici futuri, sta riscuotendo un successo oltre le aspettative e si sta affermando come uno degli strumenti finanziari più dinamici nel panorama dell'offerta bancaria italiana. Nel 2025 sono cresciute infatti del 220% le aziende che hanno scelto di utilizzare l’ATP digitale come strumento di finanziamento.

L'incremento dei volumi transati e l'accelerazione delle erogazioni sono il risultato di una strategia focalizzata sulla semplificazione dell’esperienza cliente e sulla velocità di risposta. Dal punto di vista delle erogazioni, l’innovativo modello di pre-valutazione, supportato dagli algoritmi di machine learning, ha garantito delibera positiva per il 94% delle richieste inoltrate dai clienti, con tempi di risposta estremamente ridotti.
