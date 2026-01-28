Banco Desio, il calendario finanziario del 2026

Banca con sede a Desio

(Teleborsa) - Laha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale che sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti.: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2026