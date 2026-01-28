Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 19:49
26.030 +0,35%
Dow Jones 19:49
48.999 -0,01%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Banco Desio, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Banco Desio, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - La Banca con sede a Desio ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale che sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti.


Martedì 10/02/2026
CDA: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025

Giovedì 12/03/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025

Mercoledì 29/04/2026
Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Giovedì 07/05/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026

Giovedì 30/07/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 05/11/2026
CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2026
Condividi
```