Banco Desio, il calendario finanziario del 2026

(Teleborsa) - La Banca con sede a Desio
ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell'informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale che sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti. Martedì 10/02/2026 CDA
: Approvazione dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025 Giovedì 12/03/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 Mercoledì 29/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 Giovedì 07/05/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026 Giovedì 30/07/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 05/11/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2026