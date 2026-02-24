PLATINUM del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Chiusura negativa per il metallo bianco-argenteo, con un ribasso dello 0,76%.
La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2.184,8. Supporto visto a quota 2.089,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2.280,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)