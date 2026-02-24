Milano 11:11
46.550 -0,32%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:11
10.667 -0,17%
Francoforte 11:11
24.954 -0,15%

PLATINUM del 23/02/2026

Finanza
PLATINUM del 23/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio

Chiusura negativa per il metallo bianco-argenteo, con un ribasso dello 0,76%.

La situazione di medio periodo del platino resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2.184,8. Supporto visto a quota 2.089,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2.280,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
