Sinageco apre il dibattito di legalità e giustizia per i giovani

(Teleborsa) - Lanon rappresenta uno slogan, ma è un, per attrarre investimenti, garantire sicurezza, dignità e coesione sociale. La legalità è al tempo stesso f, pilastri su cui si regge una democrazia moderna.Per questo è, che rappresentano il futuro del Paese, e coinvolgerli, senza imporre regole dall'alto, ma per condividere consapevolmente il perimetro della legalità e tracciare insieme le linee della prevenzione, nel solco dei principi di democrazia e libertà sanciti dalla Costituzione.E' questo il messaggio che aprirà il(Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori), in calendario venerdì 27 febbraio a "Roma Eventi Fontana di Trevi" (piazza della Pilotta, 4) sul temaAll'evento saranno presenti(Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata),, in un confronto con glidegli istituti scolastici e delle università. Tra i relatori sono stati invitati rappresentanti della autorità politica, ministri della Repubblica, procuratori generali, magistrati delle misure di prevenzione e Gip, rappresentanti della Commissione Parlamentare Antimafia e dell’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati.In un momento storico in cui episodi di violenza e disgregazione sociale coinvolgono sempre più giovani, il Congresso lancia un segnale chiaro:non può essere solo una risposta dopo l’errore,. La presenza degli studenti non è simbolica, ma sostanziale. Larappresenta un. Senza regole certe non c’è sviluppo, senza giustizia non si costruisce fiducia, senza fiducia non si generano investimenti. E senza investimenti non esiste futuro per le nuove generazioni.Ildel dibattito pubblico una questione decisiva: la, ma deve tradursi in, crescita economica e coesione sociale. L’amministrazione giudiziaria deiorganizzata rappresenta uno degli strumenti più avanzati del nostro ordinamento. Non si tratta soltanto di sottrarre ricchezza illecita alle mafie, ma dii, generare lavoro regolare e rafforzare la credibilità dello Stato. In questo percorso si rinnova il ricordo del sacrificio di magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, insieme a quello di giornalisti e servitori dello Stato che hanno pagato con la vita la difesa della legalità.