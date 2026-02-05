Nucleare sostenibile: l'Italia cambia passo. WTC strategico per rilancio

(Teleborsa) - Iltorna al centro del dibattito in Europa e in Italia, dimostrandosi une la decarbonizzazione. E' questo motivo che il(WTC), primo forum globale per il futuro digitale integrato organizzato da, che si terrà a Milano dal 24 al 28 giugno, ha messo in programma il, uno spazio dedicato aled al"Con la WTC -vogliamo dar vita ad unasu tutti i principali temi dellain atto in tutti i settori industriali grazie all’AI, all’imminente avvento del quantum computing e alle deep-tech", spiega, Presidente di Micromegas Comunicazione, aggiungendo "queste trasformazioni porteranno importanti. Da qui la necessità prioritaria di inserire un capitolo speciale sul tema del nucleare all’interno della manifestazione".Ilnasce per riportare ile si inserisce nel nel percorso concreto che il governo italiano ha avviato per il, grazie al disegno di legge delega che apre ufficialmente all’utilizzo di tecnologie nucleari di nuova generazione, dai piccoli reattori modulari ai sistemi avanzati.Secondo(Dirigente di Ricerca INFN RomaTre) e(Ordinario di Ingegneria, Università degli Studi della Tuscia) – entrambi membri dellapresieduta daPer Bianchini, "l’intelligenza artificiale e i nuovistanno spingendo in modo significativo laeuropea" e "rendendo. Secondo Calabrò "ilassume un ruolo strategico nel riportare il nucleare fuori dalla polarizzazione ideologica, trasformandolo in una leva per la sicurezza energetica, la competitività industriale e la sovranità tecnologica, con l’obiettivo di".Durante il Forum, scienziati, istituzioni, industrie, innovatori e leader economici potranno confrontarsi su opportunità e sfide delle nuove tecnologie quantistiche, creare regole condivise e immaginare progetti e infrastrutture capaci di stimolare crescita, innovazione e sostenibilità.