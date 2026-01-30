Educazione digitale, Labriola: nelle scuole con RompiLaBolla

(Teleborsa) -Ma oggi rischiano di diventare una mappa disegnata da altri, che decidono cosa conta, cosa appare e cosa scompare". Lo scrive su LinkedInAmministratore Delegato di TIM, prendendo spunto dalla recente decisione della Francia di vietare l’uso dei social network agli under 15 per lanciare un appello sulla responsabilità digitale e focalizzare l’attenzione sul progetto educativo RompiLaBolla, lanciato dall'azienda assieme all'Osservatorio for the indipendent thinking, con un'iniziativa che "nasce da un senso di responsabilità verso i più giovani e verso la qualità del nostro spazio digitale".che interviene nel dibattito "come padre, come capo azienda e come rappresentante del settore su cui corre il digitale", sottolinea come i giovani vivano queste piattaforme "in modo continuo e profondo" e avverte che il confine "tra usare questi strumenti ed esserne guidati è sempre più sottile". Di fronte all'interrogativo se servano regole e quali siano le più adatte, il manager evidenzia la necessità di un piano parallelo: l'educazione."Andare nelle scuole, informare i ragazzi, non lasciarli soli: questo è il progetto #RompiLaBolla", spiega Labriola nel post, in cui ricorda anche l'impegno di TIM in IDMO - Italian Digital Media Observatory, insieme alla Rai e a molti altri partner.Tuttavia, avverte Labriola in chiusura, "il nostro impegno, da solo, non basta". L'invito è quello di parlarne di più e trasformare "il confronto in scelte", perché sul tema dell'educazione digitale "inaction is not an option".