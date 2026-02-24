Solvay, risuotati 2025 in chiaroscuro. cauto l'outlook sul 2026

(Teleborsa) - Giornata positiva in Borsa per Solvay
, che segna un rialzo del 3,28%, dopo aver pubblicato i risultati d'esercizio. La big chimica berlgaha chiuso il quarto trimestre con un fatturato di 995 milioni di
euro, in calo del 9,6% sui base organica ed al di sotto delle stime
degli analisti di 1,04 miliardi di euro, mentre l'EBITDA rettificato pari a 169 milioni
di euro ha superato le attese
degli analisti. Il margine di EBITDA rettificato si è contratto di 560 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
L'azienda chimica belga ha pubblicato una guidance per l'anno fiscale 2026 inferiore alle aspettative
del mercato. Solvay prevede infatti un EBITDA sottostante
compreso tra 770 e 850 milioni
di euro, al di sotto delle stime degli analisti di 799 milioni di euro e del consenso di 824 milioni di euro. La società prevede inoltre un free cash flow di almeno 200 milioni
di euro, inferiore alle aspettative del consenso di 252 milioni di euro e al di sotto dell'obiettivo di distribuzione dei dividendi.
La società ha annunciato un dividendo lordo
per l'intero anno di 2,43 euro per azione, in linea con le aspettative
degli analisti.