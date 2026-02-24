Solvay, risuotati 2025 in chiaroscuro. cauto l'outlook sul 2026

Solvay

(Teleborsa) - Giornata positiva in Borsa per, che segna un rialzo del 3,28%, dopo aver pubblicato i risultati d'esercizio. La big chimica berlgaha chiuso il quarto trimestre con uneuro, in calo del 9,6% sui base organica eddegli analisti di 1,04 miliardi di euro, mentredi euro hadegli analisti. Il margine di EBITDA rettificato si è contratto di 560 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'azienda chimica belga ha pubblicato unadel mercato. Solvay prevede infatti uncompresdi euro, al di sotto delle stime degli analisti di 799 milioni di euro e del consenso di 824 milioni di euro. La società prevede inoltre undi euro, inferiore alle aspettative del consenso di 252 milioni di euro e al di sotto dell'obiettivo di distribuzione dei dividendi.La società ha annunciato unper l'intero anno didegli analisti.