Milano 13:45
47.279 +0,23%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:45
10.820 +0,13%
Francoforte 13:45
25.274 +0,39%

Francoforte: HeidelbergCement scende verso 183,2 Euro

Francoforte: HeidelbergCement scende verso 183,2 Euro
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia del cemento tedesca, che soffre con un calo del 5,15%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di HeidelbergCement rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del big cementiero tedesco segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 183,2 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 198,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 176,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
