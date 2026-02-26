Francoforte: HeidelbergCement scende verso 183,2 Euro

compagnia del cemento tedesca

DAX

HeidelbergCement

indice della Borsa di Francoforte

big cementiero tedesco

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 5,15%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 183,2 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 198,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 176,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)