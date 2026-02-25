Milano
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 11.47
Germania, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
25 febbraio 2026 - 08.30
Germania,
PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%
, in aumento rispetto al precedente 0% (in linea con le stime degli analisti).
