Milano 11:30
47.087 +0,93%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 11:30
10.784 +0,97%
Francoforte 11:30
25.081 +0,38%

Germania, PIL (QoQ) nel quarto trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
Germania, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, in aumento rispetto al precedente 0% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```