PIL USA (QoQ) nel quarto trimestre

PIL USA (QoQ) nel quarto trimestre
USA, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,4%, in calo rispetto al precedente +4,4% (la previsione era +2,8%).
