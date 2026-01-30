Milano 10:03
Francia, PIL (QoQ) nel quarto trimestre

Francia, PIL (QoQ) nel quarto trimestre
Francia, PIL nel quarto trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,5% (in linea con le stime degli analisti).

